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В США уличили во лжи Байдена после утечки документов Пентагона

Полковник Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь президента США Байдена об Украине
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Утечка секретных документов указала на ложь президента США Джо Байдена об американской роли в конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявил телеканалу Fox News американский полковник в отставке Роберт Магиннис.

«Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?» — сообщил он.

Полковник указывает на то, что люди всё чаще задают вопросы Вашингтону. Например, насколько США реально вовлечены в украинский конфликт, имеет ли возможность Киев дать отпор Москве, и почему американская сторона опустошает свои запасы вооружений, тем самым угождая Китаю.

Магиннис отметил, что администрация Байдена так и не объяснила, какие национальные интересы США реализуются на Украине, кроме заявлений о защите демократии и противостоянию РФ.

Он добавил, что западные СМИ после ареста предполагаемого организатора утечки секретных документов Пентагона, сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание самих материалов.

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Ранее в этот день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майкл Тернер заявил, что украинские власти могут скорректировать некоторые стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона.

11 апреля министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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