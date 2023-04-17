Реклама
Прямой эфир
Мир
Инвестор назвал запредельной долговую нагрузку США
Мир
Главы МИД стран G7 призвали КНР к «ответственным действиям»
Мир
Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму
Мир
Число жертв в ходе столкновений в Судане достигло 97
Мир
В США уличили во лжи Байдена после утечки документов Пентагона
Мир
Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала
Наука и техника
Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship
Мир
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Мир
Посольство РФ призвало США к ответу о нарушении ими режима биобезопасности
Наука и техника
В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции
Мир
В США рассказали о недовольстве глобального Юга помощью МВФ Украине
Спорт
Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по самбо в Израиле
Мир
МИД РФ предупредил о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен

Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала

WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал Donbass Devushka, причастный к утечке данных Пентагона
0
Фото: commons.wikimedia.org/Jrozwado
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-офицер Военно-морских сил (ВМС) США Сара Билс являлась одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, который считается причастным к утечке секретных документов Пентагона. Об этом 16 апреля написала газета The Wall Street Journal.

Как отметили в издании, Telegram-канал опубликовал четыре документа. 37-летняя Билс призналась, что участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.

При этом в настоящий момент нет доказательств того, что она использовала служебный доступ для кражи информации.

Билс уточнила, что помимо нее есть еще 14 человек, которые управляют каналом. По словам экс-офицера ВМС США, они из разных стран мира. Однако имена других администраторов она сообщить отказалась.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

13 апреля агенты ФБР арестовали 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру — главного подозреваемого по делу об утечке. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023