Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала

Экс-офицер Военно-морских сил (ВМС) США Сара Билс являлась одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, который считается причастным к утечке секретных документов Пентагона. Об этом 16 апреля написала газета The Wall Street Journal.

Как отметили в издании, Telegram-канал опубликовал четыре документа. 37-летняя Билс призналась, что участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.

При этом в настоящий момент нет доказательств того, что она использовала служебный доступ для кражи информации.

Билс уточнила, что помимо нее есть еще 14 человек, которые управляют каналом. По словам экс-офицера ВМС США, они из разных стран мира. Однако имена других администраторов она сообщить отказалась.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

13 апреля агенты ФБР арестовали 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру — главного подозреваемого по делу об утечке. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.