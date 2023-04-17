Посольство РФ призвало США к ответу о нарушении ими режима биобезопасности

Вашингтон должен ответить на вопросы о его незаконной деятельности, которая нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касается лабораторий на Украине. Об этом в воскресенье, 16 апреля, говорится в заявлении посольства России в США.

В посольстве рассказали, что в конце марта в газете The Washington Post опубликовали статью, в которой утверждалось, что модернизированные на средства США лаборатории занимаются только вопросами здравоохранения и борьбой с пандемиями. Посольство обратилось в газету с опровержением, однако издание отказалось опубликовать материал без правок.



«После цензуры все важные и, очевидно, бьющие по «больному» пассажи были выхолощены. В этой связи публикуем полную версию комментария, так и не дошедшую до американского читателя», — указано в заявлении.



В посольстве выразили сожаление, что «уважаемое издание занимается распространением откровенной дезинформации». По словам ведомства, газета дискредитирует усилия России по освещению незаконной деятельности США, которые нарушают КБТО.

«Задумайтесь, почему такие исследования курируются не гражданскими органами власти, прежде всего министерством здравоохранения, а Пентагоном? Как накопление высокопатогенных и контагиозных вирусов и манипуляции с ними содействуют укреплению здоровья населения? Почему упор делается на изучение природно-очаговых инфекций, которые рассматриваются Центрами по контролю и профилактике заболеваний США как потенциальные агенты биологического оружия?», — задается вопросами диппредставительство.



В заявлении указано, что Вашингтон так и не дал внятного ответа на эти вопросы.

Кроме того, в посольстве призвали обратить внимание на географическое расположение подконтрольных Пентагону лабораторий. По их мнению, сеть разбросана на тысячи километров от Северной Америки, большинство из которых находятся у границ России и КНР.

«Кроме того, если упомянутые Вами объекты занимаются исключительно мирными проектами, что заставило Соединенные Штаты после начала СВО переносить украинские биопрограммы в государства Центральной Азии и Восточной Европы? А параллельно спешно перекладывать функции заказчика на гражданские структуры — Минздрав, Минэнерго, Агентство по международному развитию», — говорится в документе.



Дипломаты РФ видят в этом единственную цель — попытку «замести следы» и вывести из-под удара Пентагон.

«Чтобы понять, что администрация чего-то недоговаривает, далеко ходить не нужно. Даже американские законодатели требуют ответов на вопросы о происхождении коронавируса», — отметили в российском посольстве.

В диппредставительстве порекомендовали редакции газеты The Washington Post ознакомиться с итоговым докладом парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности американских биолабораторий на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Москва будет делать всё, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности США.

Накануне Государственная дума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Доклад 12 апреля утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Ранее, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в районе биолабораторий появился риск распространения опасных патогенов. Более того, он указал, что Вашингтон возобновил строительство биолаборатории на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации РФ в Донбассе.

Как рассказала 22 марта Яровая, расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. По ее словам, в лабораториях осуществлялся сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, который в дальнейшем вывозился в США и использовался для целей Пентагона.