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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Магаданской области

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Фото: ГИБДД УМВД России по Магаданской области
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Три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Магаданской области. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД УМВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 25-летняя женщина-водитель автомобиля Honda CR-V, при осуществлении обгона рейсового автобуса MAN, двигавшегося по маршруту Аэропорт – Магадан, совершила столкновение со встречной автомашиной Toyota Ipsum, которая от удара столкнулась с указанным пассажирским транспортом», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел на 1995-м км федеральной автодороги «Колыма».

В результате аварии владелица Honda, а также два пассажира Toyota получили травмы. По предварительной информации, люди, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее, 13 апреля, авария с участием рейсового автобуса произошла в Ставропольском крае. В результате столкновения пострадала женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Накануне сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пять человек получили травмы.

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