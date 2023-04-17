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Войска группировки «Центр» отбили две контратаки ВСУ

Минобороны: войска группировки «Центр» отбили две украинские контратаки
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 17 апреля заявил, что российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта.

«На червоно-дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Савчук сообщил, что на ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ попытался вернуть утраченные позиции. Однако группировка «Центр» огнем ствольной артиллерии отбросила противника на ранее занимаемые позиции.

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Ранее, 15 апреля, Савчук рассказал, что российская армейская авиация нанесла удары по складу боеприпасов, а также районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ. Помимо этого, на червонодибровском участке пресечена попытка противника вернуть утраченные позиции.

13 апреля Савчук сообщил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении. Кроме того, на торском участке краснолиманского направления артиллерия ВС РФ вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику. В результате потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ.

До этого, 12 апреля, российские военные на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках — невском, торском и червонодибровском. Таккже оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по объектам украинских боевиков, поразив командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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