Войска группировки «Центр» отбили две контратаки ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 17 апреля заявил, что российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта.

«На червоно-дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Савчук сообщил, что на ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ попытался вернуть утраченные позиции. Однако группировка «Центр» огнем ствольной артиллерии отбросила противника на ранее занимаемые позиции.

Ранее, 15 апреля, Савчук рассказал, что российская армейская авиация нанесла удары по складу боеприпасов, а также районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ. Помимо этого, на червонодибровском участке пресечена попытка противника вернуть утраченные позиции.

13 апреля Савчук сообщил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении. Кроме того, на торском участке краснолиманского направления артиллерия ВС РФ вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику. В результате потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ.

До этого, 12 апреля, российские военные на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках — невском, торском и червонодибровском. Таккже оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по объектам украинских боевиков, поразив командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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