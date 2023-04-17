ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы ликвидировали точку временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и складу боеприпасов противника», — заявил он.

Помимо этого, расчетом противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии.

Ранее в этот день появилась информация о том, что штурмовой отряд Центрального военного округа (ЦВО) захватил опорный пункт ВСУ. Как заявили в МО РФ, это достижение позволило российским войскам занять господствующую высоту для проведения успешных боевых действий.

15 апреля начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма заявил, что российская бомбардировочная авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В районах населенных пунктов Дружба и Калиново уничтожены два опорных пункта ВСУ с орудиями ствольной артиллерии. В районе населенного пункта Победа артиллерия крупного калибра ВС РФ ликвидировала опорный пункт украинских боевиков.

Накануне Бигма рассказал, что военные группировки ВС РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Звановки в ДНР. Он добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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