Российские военнослужащие сорвали попытку захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в тыл подразделениям ВС РФ на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении пресечена попытка вывода противником диверсионно-разведывательной группы в тыл подразделениям группировки «Восток», — сказал он.

По словам Гордеева, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили три человека.

Он также уточнил, что на запорожском направлении артиллерия уничтожила склад военно-технического имущества 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



Кроме того, начальник пресс-центра сообщил об уничтожении украинских БПЛА «Фурия» и «Валькирия».

Ранее, 16 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери до 145 человек на донецком направлении.



Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении была пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также российские силы средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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