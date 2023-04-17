ВС РФ ликвидировали три украинских ДРГ на купянском направлении

Российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских боевиков на купянском направлении, сообщил 17 апреля ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — сказал он.

Шепелявцев добавил, что артиллеристы сорвали две ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в районе населенных пунктов Орлянское, Синьковка.

Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» пресекли деятельность пяти ДРГ ВСУ на купянском направлении. Также артиллерия группировки войск сорвала две ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Стельмаховки и Двуречья.

15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что до 40 украинских военнослужащих уничтожено российскими силами на купянском направлении. Кроме того, он сообщил, что ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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