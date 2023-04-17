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ВС РФ ликвидировали три украинских ДРГ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских боевиков на купянском направлении, сообщил 17 апреля ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — сказал он.

Шепелявцев добавил, что артиллеристы сорвали две ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в районе населенных пунктов Орлянское, Синьковка.

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Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» пресекли деятельность пяти ДРГ ВСУ на купянском направлении. Также артиллерия группировки войск сорвала две ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Стельмаховки и Двуречья.

15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что до 40 украинских военнослужащих уничтожено российскими силами на купянском направлении. Кроме того, он сообщил, что ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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