Подъезд обрушился после взрыва газа в жилом доме в Жанаозене

Подъезд обрушился после взрыва газа в жилом доме в Жанаозене

2023-04-17 05:08:33

2023-04-17 05:08:33

2023-04-17 05:08:33

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