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В Казахстане 11 человек пострадали при взрыве газа

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Фото: МЧС Казахстана
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В результате взрыва газа в жилом доме в городе Жанаозен (Казахстан) произошло обрушение подъезда, 11 человек пострадали. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает МЧС республики.

«В <...> жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м). По предварительным данным пострадало 11 человек, (они. — Ред.) переданы работникам медицинской службы», — говорится в заявлении ведомства.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для разбора завалов на место происшествия прибыли более 50 спасателей, а также кинологический расчет, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы. В распоряжении экстренных служб 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области.

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Ранее, 17 марта, взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Нефтекамске. Жильцов эвакуировали. Спасатели подготовили для них пункт временного размещения. В результате ЧП пострадавших нет. По информации СК, причиной хлопка могли послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика.

До этого, 9 марта, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в пригородном поселке Антипиха на востоке Читы. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Повреждения получили не менее пяти квартир. В экстренных службах сообщали, что причиной ЧП могла стать разгерметизация газового баллона.

Сообщалось об 11 пострадавших, среди которых четверо детей. Из-под завалов были спасены 12 человек, в том числе три ребенка. Также спасатели эвакуировали из здания 117 человек.

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