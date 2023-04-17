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Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины

Захарова: Польша разговаривает с Украиной, так как та является инструментом против России
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля заявила, что Польша разговаривает с Украиной, так как та является инструментом против России. Таким образом она прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в страну «касается и его транзита в третьи страны».

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, подобное решение крайне показательно в связи с разоблачением мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.

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Накануне министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в Варшаве 17 апреля состоятся переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции. Также 19 и 20 апреля пройдут встречи с властями Румынии и Словакии.

Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов из Украины до 30 июня 2023 года накануне, 15 апреля. Причиной стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

16 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что введенный запрет на ввоз в Польшу украинского зерна распространяется и на его транзит в третьи страны. Он пояснил, что вопрос транзита сельхозпродукции через Польшу в другие страны будет обсуждаться с Украиной на переговорах, которые назначены на понедельник, 17 апреля.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

Также Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

Между тем британская газета Express 16 апреля написала, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, оставив Украину в «самой сложной ситуации».

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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