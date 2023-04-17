В США рассказали о недовольстве глобального Юга помощью МВФ Украине

Встречи Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) проходят на фоне недовольства глобального Юга из-за решения выделить Украине $15,6 млрд. Об этом сообщает колумнист Bloomberg Михир Шарма.

Он отметил, что на протяжении 80 лет МВФ тщательно избегал кредитования вовлеченных в конфликты стран. Так, еще два года назад МВФ так и не перечислил Эфиопии средства после того, как в северной части страны разразилась гражданская война, однако сейчас принял решение выделить Киеву деньги.

«Трудно возразить представителям Южной Азии, что условия МВФ в Азии более строгие, чем в Европе. Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий по величине заемщик Фонда получает гораздо больше помощи, даже если он не может выполнить аналогичные условия?» — пишет автор статьи.

Колумнист добавил, что развивающие страны всё больше убеждаются в предвзятости МВФ.

Ранее, 14 апреля, вице-премьер Испании, председатель международного валютно-финансового комитета (МВФК) Надя Кальвиньо сообщила, что на фоне разногласий по вопросу Украины не удалось согласовать итоговое коммюнике весенней сессии МВФ и ВБ.

Двумя днями ранее, 12 апреля, стало известно, что ВБ одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.