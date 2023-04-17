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WP: большинство объявивших об уходе из России западных компаний остались работать в стране

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Многие зарубежные организации, анонсировавшие уход из России после начала спецоперации, продолжают работу в стране. На это обратился внимание журналистка The Washington Post Робин Диксон.

Она привела результаты исследования сотрудников Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, в которых указывалось, что к ноябрю 2022 года менее 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в РФ, действительно покинули российский рынок.

Таким образом, одни организации ведут дела в прежнем объеме, несмотря на планы приостановить или сократить операции, другие так и не смогли найти покупателя, чтобы передать российские активы, либо же столкнулись с риском больших убытков в случае ухода.

Вместе с тем некоторые компании всё-таки свернули работу на территории РФ, однако освободившееся место быстро заняли конкуренты, укрепив свои позиции в России.

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Ранее, 27 марта, Минфин России ввел обязательный сбор с продажи активов «недружественными» предприятиям. Так, в случае если компании из таких стран примут решение выйти из российских активов, они должны будут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости своего бизнеса.

16 марта президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он сказал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в России не произошло.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

Впоследствии Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли уже от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

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