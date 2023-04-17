Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Мир
В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона
Мир
В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины
Мир
В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада
Наука и техника
«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА
Мир
Британцы призвали строже проверять украинских беженцев
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя думы

На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя думы о незаконных премиях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщили 17 апреля СУ Следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу.

Отмечается, что следствие велось по двум преступлениям. Маслову предъявили обвинение по п. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы Маслов единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя думы Чукотского автономного округа, причем размеры премий значительно превышали установленные советом думы автономного округа. Кроме того, Маслов издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых советом окружной думы не принимались.

В ведомстве добавили, что в результате махинаций Маслова ему была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. рублей больше положенной, в последующем на стадии предварительного следствия эта сумма снижена.

В результате бюджету Чукотского автономного округа был причинен ущерб в сумме более 16,3 млн рублей. В ходе расследования судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн рублей.

При этом вину Маслов признавать отказался. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Поличное дело: генерал и полковник ФТС арестованы за взятку почти 4 млн рублей
Почему таможенники могут отделаться штрафом, а платившим им бизнесменам грозит тюрьма

Об аресте Маслова по обвинению в превышении полномочий стало известно 12 декабря 2021 года. В региональном Следственном управлении СКР сообщали, что обвиняемый на тот момент свою вину признал, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023