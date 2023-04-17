На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя думы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщили 17 апреля СУ Следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу.

Отмечается, что следствие велось по двум преступлениям. Маслову предъявили обвинение по п. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы Маслов единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя думы Чукотского автономного округа, причем размеры премий значительно превышали установленные советом думы автономного округа. Кроме того, Маслов издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых советом окружной думы не принимались.

В ведомстве добавили, что в результате махинаций Маслова ему была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. рублей больше положенной, в последующем на стадии предварительного следствия эта сумма снижена.

В результате бюджету Чукотского автономного округа был причинен ущерб в сумме более 16,3 млн рублей. В ходе расследования судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн рублей.

При этом вину Маслов признавать отказался. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Об аресте Маслова по обвинению в превышении полномочий стало известно 12 декабря 2021 года. В региональном Следственном управлении СКР сообщали, что обвиняемый на тот момент свою вину признал, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.