Глава МИД России Лавров отправился с 17 по 21 апреля в турне по странам Латинской Америки

В период с 17 по 21 министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Латинскую Америку. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что запланированы рабочие визиты в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. В рамках турне Лавров встретится с высшим руководством, а также с иностранными коллегами.

«Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах», — говорится в публикации МИД.

Кроме того, лейтмотивом переговоров должна стать приверженность соблюдению Устава ООН, который лежит в основе международно-правового устройства современного мира.

Как отметил 2 апреля Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу, идеи РФ о многополярности найдут одобрение у стран Латинской Америки, совместная работа с которыми станет важным шагом на пути к реализации поставленных глобальных задач.

31 марта МИД России представил новую концепцию внешней политики. Отмечалось, что наиболее значимым направлением работы станет углубление связей и координации с дружественными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также планируется развивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной и взаимовыгодной основе.

До этого, 29 марта, депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия смогла добиться заметных дипломатических успехов в Азии и Африке.

Кроме того, 20 марта российский президент Владимир Путин отметил общие усилия стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и РФ по борьбе с навязываемой неоколониальной идеологией.