Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Мир
В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона
Мир
В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины
Мир
В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада
Наука и техника
«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА
Мир
Британцы призвали строже проверять украинских беженцев
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

Российских паралимпийцев обнадежили возможностью допуска к Играм

В Международном паралимпийском комитете рассмотрят допуск россиян к соревнованиям
0
Фото: Global Look Press/Yohei Osada
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс (МПК) 16 апреля заявил, что в организации рассмотрят допуск российских спортсменов к соревнованиям.

Отмечается, что генеральная ассамблея комитета состоится в конце сентября этого года.

«Мы примем решение, будет ли это продление отстранения или его снятие, посмотрим», — приводит его слова Inside the Games.

Парсонс уточнил, что любое решение генассамблеи не будет окончательным и может быть пересмотрено в любой момент.

Не МОК иначе: Бах назвал критерии возвращения наших спортсменов
Впервые в истории олимпийского движения возникает дискриминация не только по паспорту, но и по дисциплинам

Накануне паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в ООН с призывом не допустить дискриминации российских паралимпийцев со стороны МПК. ПКР также обратился в ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию и членские организации МПК. В спортивной организации также сообщили, что рассмотрение апелляции на лишение организации членства в МПК, которое было принято 16 ноября 2022 года, состоится 25 апреля в Дубае.

14 апреля президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что МПК будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

Исполком МОКа 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023