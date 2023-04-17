Российских паралимпийцев обнадежили возможностью допуска к Играм

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс (МПК) 16 апреля заявил, что в организации рассмотрят допуск российских спортсменов к соревнованиям.

Отмечается, что генеральная ассамблея комитета состоится в конце сентября этого года.

«Мы примем решение, будет ли это продление отстранения или его снятие, посмотрим», — приводит его слова Inside the Games.

Парсонс уточнил, что любое решение генассамблеи не будет окончательным и может быть пересмотрено в любой момент.

Накануне паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в ООН с призывом не допустить дискриминации российских паралимпийцев со стороны МПК. ПКР также обратился в ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию и членские организации МПК. В спортивной организации также сообщили, что рассмотрение апелляции на лишение организации членства в МПК, которое было принято 16 ноября 2022 года, состоится 25 апреля в Дубае.

14 апреля президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что МПК будет самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, всё еще существует вероятность того, что российским и белорусским атлетам будет разрешено принять участие в Олимпиаде, но отказано в выступлении на Паралимпийских играх.

Исполком МОКа 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.