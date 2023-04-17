Министр обороны КНР: отношения России и Китая превосходят военные союзы холодной войны

Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля заявил, что Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны.

«У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. <...> Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо этого, Ли Шанфу отметил, что отношения между Москвой и Пекином насчитывают более 70 лет и обе страны понимают ту ответственность, которая лежит на них.

«Особенно принимая во внимание, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы работаем плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов», — отметил глава китайского Минобороны.

Член Госсовета КНР, Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля прибыл в Москву с официальным визитом. Он провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

Ли Шанфу пробудет в стране до 19 апреля. В ходе поездки глава минобороны КНР проведет переговоры с российским военным командованием и посетит одно из учебных заведений, где готовят военнослужащих.

Ранее, 11 апреля, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.