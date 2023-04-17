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«Отважные» уничтожили семерых британских наемников на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 17 апреля показало захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовым отрядом Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Были уничтожены семь наемников из Великобритании.

Отмечается, что при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчики вскрыли расположение укрепленных позиции украинских боевиков, находящиеся в лесу. После чего штурмовой отряд в составе шести человек под прикрытием огня танков незаметно преодолел более 500 м заминированного участка местности и подполз к позициям ВСУ, где завязался ожесточенный бой.

«Для них это было, во-первых, неожиданно <...> Они нас оттуда не ждали, потому что мы ползли напротив их позиций по минному полю. Закидали гранатами в основном. Боеприпасов было минимум, кто что мог с собой взял. Я нес с собой портфель гранат и боекомплект на пулемет. Всё это время полз с ним. Когда добрался до этого окопчика, благодаря гранатам мы и зашли», — рассказал военнослужащий штурмового отряда с позывным «Кисель».

Бойцы, используя гранаты Ф-1 и стрелковое оружие, уничтожили группу из семи британских наемников и отбили опорный пункт ВСУ. В ходе штурма несколько российских военнослужащих были ранены, но, получив первую помощь, продолжили выполнять боевую задачу.

Как сообщили в Минобороны, овладение данным опорным пунктом позволило российским войскам занять господствующую высоту для ведения успешных боевых действий.

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Ранее, 15 апреля, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма сообщил, что российская бомбардировочная авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В районах населенных пунктов Дружба и Калиново уничтожены два опорных пункта ВСУ с орудиями ствольной артиллерии. В районе населенного пункта Победа артиллерия крупного калибра ВС РФ ликвидировала опорный пункт украинских боевиков.

Накануне Бигма сообщил, что военные группировки ВС РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Звановки в ДНР. Он добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

До этого, 11 апреля, штурмовые отряды ВДВ РФ захватили опорный пункт украинских боевиков. По переданным координатам с БПЛА артиллерия нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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