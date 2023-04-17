Путин: военное сотрудничество укрепляет стратегические отношения России и Китая

Российско-китайские отношения успешно развиваются по всем основным направлениям, включая военное сотрудничество. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что считает данный аспект двустороннего взаимодействия одним из важнейших, поскольку речь идет об укреплении стратегических отношений.

Ли Шанфу, в свою очередь, подтвердил, что сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности. Он заверил, что китайская сторона всецело поддерживает дальнейшие контакты «в интересах процветания всего мира».

Официальный визит главы китайского МО в Россию продлится до 19 апреля. Ожидается, что за это время он проведет переговоры с командованием ВС РФ, а также посетит одно из учебных заведений, где готовят военнослужащих.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после вступления в должность министра обороны. По его словам, решение отправиться в РФ было неслучайным — оно должно подчеркнуть особый характер и стратегическое значение взаимодействия двух стран.

До этого, 11 апреля, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. После переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между государствами и в данный момент находятся на наивысшем уровне.