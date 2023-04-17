Байден призвал конгресс ужесточить законодательство после новой стрельбы

Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия. Соответствующее заявление 16 апреля было опубликовано на сайте Белого дома.

Он отметил, что вместе с женой молится за семьи американцев, погибших 15 апреля на подростковой вечеринке в Дадевилле, и еще двух человек, застреленных в общественном парке Луисвилля.

По словам Байдена, оружие является «главным убийцей детей» в США, и число жертв только растет. Он повторил, что готов работать с представителями всех сил в конгрессе над «федеральным законодательством, которое бы спасало жизни».

«В силах конгресса потребовать безопасного хранения оружия, бэкграундных проверок при любых продажах, отменить иммунитет производителей оружия от ответственности, запретить штурмовое оружие и магазины повышенной емкости. Всё это необходимо сделать без промедления», — подчеркнул Байден.

Кроме того, американский лидер осудил участие лидеров Республиканской партии, включая экс-президента Дональда Трампа, в съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) — главного оружейного лобби Америки.

Ранее в этот день как минимум шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в танцевальной студии по случаю дня рождения подростка в американском городе Дадевилл (штат Алабама).

Кроме того, 10 апреля стрельба произошла возле Old National Bank в центре Луисвилля. Согласно последним данным, жертвами стрельбы стали четыре человека. Восемь получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

В этот же день Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. По словам Байдена, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

10 апреля стало известно, что с начала 2023 года в Соединенных Штатах Америки произошло 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами.

28 марта президент Байден заявил, что исчерпал имеющиеся у него полномочия, позволяющие ужесточать контроль над оборотом огнестрельного оружия. Он указал, что большинство американцев хочет запрета штурмового оружия.

До этого, 25 июня, Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает запрет на владение оружием лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение как минимум пяти лет.