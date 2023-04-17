Новое удобрение ускорит рост сельхозкультур в 1,5 раза

Ученые НИТУ МИСИС провели исследование, которое показало, что соединение CoCuFeNi (кобальт, медь, железо, никель), если его добавить в воду для полива, стимулирует рост сельскохозяйственных растений.

Такая подкормка вызвала увеличение высоты побегов кресс-салата на 12%, а масличной редьки на 50%. Общий прирост массы этих культур достиг 20% по сравнению с саженцами, не получавшими удобрение.

Также применение сплава подавляет болезнетворные бактерии. В перспективе это свойство вещества даст возможность не пользоваться антибиотиками.

«У растений также заметно удлинились стебли. Этот результат указывает, что наночастицы отлично подойдут в качестве микроудобрения. Комплексный характер их воздействия вызван способностью проникать в клетки и далее в субклеточные органеллы. Питательная взвесь стимулировала развитие растений. Это объясняется также изменениями в синтезе и активности некоторых ферментов», — рассказал соавтор исследования, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС Валентин Романовский.

Специалисты вуза разработали несложный метод получения нового удобрения. На первом этапе нитраты четырех металлов и некоторые другие вещества растворяют в дистиллированной воде. Затем жидкость высушивают до образования геля, который подвергают термической обработке, и в итоге он превращается в твердый нанопорошек.

При таком способе производства практически отсутствуют вредные выбросы. Он требует минимальных финансовых затрат. Исследования золы культур, которые получали удобрения, показали, что содержание в них металлов меньше уровня чувствительности измерительных приборов. То есть сплав абсолютно безопасен для человека.

В ходе эксперимента ученые три раза в течение месяца поливали корни растений раствором с 3 мг CoCuFeNi. По словам специалистов, ускорение их роста происходит, потому что ингредиенты сплава участвуют в важных химических реакциях в культурах.

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