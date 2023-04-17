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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 17 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, ночью похолодает до +1.

Прогнозируется переменный ветер со скоростью 2–10 м/с.

Атмосферное давление составит 757–758 мм ртутного столба.

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Ранее, 15 апреля, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в начале рабочей недели в столице ожидается заметное потепление. Так, ко вторнику температура воздуха может подняться до +18 градусов, а в следующие дни и вовсе достичь отметки в +20 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов в середине следующей недели.

До этого, 14 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 16 апреля начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх.

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