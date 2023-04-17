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В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона

Конгрессмен Хаймс: Украина пересмотрит стратегию из-за утечки секретных документов США
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Фото: REUTERS/Alex Babenko
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Украинские власти могут скорректировать некоторые стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона. Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майкл Тернер.

«Я могу сказать вам, что президент [Украины Владимир] Зеленский, конечно же, обеспокоен <...> Однако эти документы описывают статичную ситуацию, реалии конкретного периода времени, <...>, люди могут изменить свою стратегию, и это повлияет на конечный результат», — отметил он в интервью телеканалу CBS.

Тернер отдельно прокомментировал данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку отдельных видов боеприпасов. По его словам, это может стать наглядным руководством для союзников Киева о том, какая помощь наиболее актуальна. Вместе с тем преждевременно будет полагать, что украинская армия полностью уязвима или вскоре станет таковой.

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11 апреля министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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