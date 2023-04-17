Спасти мир от ядерной войны может суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского, подобный Нюрнбергскому военному трибуналу. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук в своей статье для газеты «Аргументы и Факты».

«Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от «коричневой чумы» нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса», — рассказал он.



По словам политика, страны мира должны объединиться ради проведения судебного процесса по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала над украинским режимом. Он считает, что это может предотвратить «повторение трагедии Германии прошлого века».

Медведчук считает, что в период с 2005 по 2022 год политики и спецслужбы Запада преобразовали массовое сознание украинцев, превратив их в послушный инструмент для достижения своих геополитических амбиций, направленных против РФ.

Ранее, 16 февраля, Виктор Медведчук призвал объединиться жителей Украины, не согласных с политикой украинского президента Владимира Зеленского. Он обратился к украинцам, призвав показать, что есть «другая Украина». По его словам, она «считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада».



До этого, 13 февраля, Медведчук заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко, будучи президентом Украины, предлагал президенту РФ Владимиру Путину забрать Донбасс. Однако позиция российского лидера в то время была другой.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Медведчука.

До этого, 25 декабря, Путин заявил, что цель России — в объединении русского народа. В ситуации на Украине у РФ не осталось иного выбора, кроме защиты своих граждан.

22 декабря Путин сказал, что цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен, и чем быстрее, тем лучше. Он также отметил, что все действия, связанные с проведением специальной военной операции, являются вынужденной необходимостью.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.