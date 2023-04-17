Реклама
Прямой эфир
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП
Мир
Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией
Мир
Глава минфина США сообщила о стабилизации ситуации после краха SVB
Экономика
Первая инфраструктура для беспилотников появится на Чукотке и Ямале
Наука и техника
SpaceX проведет испытания космического корабля Starship
Мир
Лавров посетит ряд стран Латинской Америки
Мир
Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях в случае дефолта США
Сюжет:

Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины

Медведчук заявил, что трибунал над режимом Зеленского позволит избежать ядерной войны
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасти мир от ядерной войны может суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского, подобный Нюрнбергскому военному трибуналу. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук в своей статье для газеты «Аргументы и Факты».

«Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от «коричневой чумы» нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса», — рассказал он.

По словам политика, страны мира должны объединиться ради проведения судебного процесса по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала над украинским режимом. Он считает, что это может предотвратить «повторение трагедии Германии прошлого века».

Медведчук считает, что в период с 2005 по 2022 год политики и спецслужбы Запада преобразовали массовое сознание украинцев, превратив их в послушный инструмент для достижения своих геополитических амбиций, направленных против РФ.

Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
«Известия» публикуют статью председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука

Ранее, 16 февраля, Виктор Медведчук призвал объединиться жителей Украины, не согласных с политикой украинского президента Владимира Зеленского. Он обратился к украинцам, призвав показать, что есть «другая Украина». По его словам, она «считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада».

До этого, 13 февраля, Медведчук заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко, будучи президентом Украины, предлагал президенту РФ Владимиру Путину забрать Донбасс. Однако позиция российского лидера в то время была другой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Медведчука.

До этого, 25 декабря, Путин заявил, что цель России — в объединении русского народа. В ситуации на Украине у РФ не осталось иного выбора, кроме защиты своих граждан.

22 декабря Путин сказал, что цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен, и чем быстрее, тем лучше. Он также отметил, что все действия, связанные с проведением специальной военной операции, являются вынужденной необходимостью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023