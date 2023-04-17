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В Белгороде произошли два пожара на гражданских объектах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Белгороде и Белгородском районе произошли два пожара на гражданских объектах. Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. В настоящий момент оба пожара полностью ликвидированы.

«Оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены! От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!» — написал он в своем Telegram-канале.

Местные жители в Сети сообщили, что возгорания произошли на энергоподстанциях. В связи с этим часть Белгорода находится без света.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее, 11 апреля, на территории аэропорта в Белгороде упал и взорвался беспилотник. По информации «Известий», сообщение об инциденте поступило в 16:31.

27 марта стало известно об атаке территории газонасосной станции в Белгороде самодельным украинским беспилотником со взрывным устройством. На следующий день в ходе осмотра было обнаружено, что осколки повредили резервуар и сам газопровод. Возгорания, однако, не последовало. Никто не пострадал. Предварительно, БПЛА запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.

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