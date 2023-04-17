«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА

«Лаборатория Касперского» разработала мобильный радиочастотный детектор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе компании.

«Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали Kaspersky Antidrone Portable — мобильный радиочастотный детектор для обнаружения дронов. Устройство предназначено для использования на массовых мероприятиях, защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что устройство способно определять точное местоположение наиболее распространенных моделей БПЛА в радиусе до 1 км, а также положение управляющего им оператора. При этом детектор весит менее 5 кг и помещается в небольшой кейс.

По данным разработчиков, детектор может функционировать в автономном режиме до двух часов. Помимо этого, оператор может самостоятельно расширять радиус поиска. Устройство может использоваться в комплекте с мобильным подавителем дронов.

Объем средств, затраченных на разработку проекта, в «Лаборатория Касперского» не уточнили. Первая партия из 20 устройств уже поставлена в одну из российских коммерческих структур.

Согласно заявлению компании, основной аудиторией проекта являются государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью «своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени».

Накануне объединение «Изобретатели для фронта» сообщило о разработке БПЛА самолетного типа «Коршун». Отмечается, что в отличие от аналогов «Орлан» и «Элерон», «Коршун» не нуждается в стартовой катапульте. Благодаря этому он может быть полностью подготовлен для запуска всего за две минуты. По оценкам разработчиков, крейсерская скорость БПЛА составляет 70 км/ч. Максимальная дистанция полета — 170 км, максимальная высота — 3 км над уровнем моря.