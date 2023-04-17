Реклама
Прямой эфир
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП
Мир
Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией
Мир
Глава минфина США сообщила о стабилизации ситуации после краха SVB
Экономика
Первая инфраструктура для беспилотников появится на Чукотке и Ямале
Наука и техника
SpaceX проведет испытания космического корабля Starship
Мир
Лавров посетит ряд стран Латинской Америки
Мир
Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях в случае дефолта США
Сюжет:

МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В вопросе дальнейшей реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) «мяч находится полностью на стороне поля США», подходы Москвы четко обозначены и в подробностях доведены до Вашингтона, говорится в ответе МИД РФ на запрос «Известий».

Забыли сохраниться: США заявили о желании сберечь договор СНВ
Готовы ли Вашингтон и Москва вернуться за стол переговоров по соглашению сейчас

«В отсутствие сигналов от американцев о готовности к реальной деэскалации и без подкрепления настроя конкретными действиями спекулировать на тему переговоров о будущем ДСНВ неуместно и неоправданно», — заявили в российском МИДе.

РФ в одностороннем порядке приостановила свое участие в СНВ-3. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Среди причин — информация о разработке Соединенными Штатами Америки новых видов ядерных боеприпасов и возможности ядерных испытаний американскими военными.

В США выразили сожаление о решении Москвы, однако на вопрос «Известий» о готовности к переговорам с Россией в американском представительстве в РФ не ответили.

О позиции России по вопросу участия в СНВ-3 и перспективах переговоров Москвы и Вашингтона читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гарантии и опасности: МИД РФ назвал условия возврата к СНВ-3

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023