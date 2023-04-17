МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3

В вопросе дальнейшей реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) «мяч находится полностью на стороне поля США», подходы Москвы четко обозначены и в подробностях доведены до Вашингтона, говорится в ответе МИД РФ на запрос «Известий».

«В отсутствие сигналов от американцев о готовности к реальной деэскалации и без подкрепления настроя конкретными действиями спекулировать на тему переговоров о будущем ДСНВ неуместно и неоправданно», — заявили в российском МИДе.

РФ в одностороннем порядке приостановила свое участие в СНВ-3. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Среди причин — информация о разработке Соединенными Штатами Америки новых видов ядерных боеприпасов и возможности ядерных испытаний американскими военными.

В США выразили сожаление о решении Москвы, однако на вопрос «Известий» о готовности к переговорам с Россией в американском представительстве в РФ не ответили.

О позиции России по вопросу участия в СНВ-3 и перспективах переговоров Москвы и Вашингтона читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



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