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Под Артемовском заметили «бронемутантов» ВСУ

«РВ»: ВСУ в боях за Артемовск используют бронемутантов на основе Т-64 с пулеметом
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) «бронемутантов». Об этом 16 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что это бронемашина на базе Т-64 без башни, вместо которой находится пулемет. При этом сама машина обшита динамической защитой «Контакт-1».

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Ранее, 31 марта, в Сети появились снимки танка Leopard 2, на лобовую часть корпуса которого боевики ВСУ поместили блоки динамической защиты «Контакт-12». На фото были также видны конструкции для установки дополнительной защиты на башню. При этом пользователь, опубликовавший эти кадры уточнил, что такие модификации были сделаны в шутку. Однако, польское издание Defence24 предупредило, что это может стать причиной роста отказов техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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