Один человек пострадал в ДТП на Симферопольской улице в Москве

На Симферопольской улице в столице 16 апреля столкнулось несколько автомобилей. В распоряжении «Известий» появилось видео с места аварии.

Отмечается, что ДТП произошло в районе дома № 3. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Для движения автомобилей перекрывали три полосы из четырех. К настоящему времени движение свободно, сообщил столичный дептранс.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ уточнили ТАСС, что столкнулись четыре автомобиля. Один из них врезался в эвакуатор, грузивший другую машину. В результате происшествия пострадал один человек.

Ранее в этот день сообщалось об аварии на Калужском шоссе в Москве. Как выяснили «Известия», на участке дороги в районе Коммунарки в сторону столицы столкнулось несколько машин, один из автомобилей загорелся. Кроме того, сообщалось об одном человеке без сознания.