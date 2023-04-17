Путин: военное сотрудничество России и Китая укрепляет стратегические отношения двух стран

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 апреля, заявил, что военное сотрудничество РФ и Китая укрепляет стратегические и доверительные отношения двух стран.

Глава государства провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу. Путин отметил успешное и разноплановое взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере.

«Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — сказал российский лидер.

Кроме того, президент заявил, что у министра обороны КНР «достаточно большая, хорошая рабочая программ» визита в РФ, а также упомянул государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в столице России.

В свою очередь Ли Шанфу, что сотрудничество России и Китая развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

Также в марте глава МИД КНР Цинь Ган отмечал, что отношения Китая и России являются залогом глобального стратегического баланса. 7 марта он заявил, что вместе Китай и Россия получат импульс для многополярности мира и демократизации международных отношений.

Еще 22 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И отметил сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга в двусторонних отношениях Пекина и Москвы.