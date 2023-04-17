СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ

Арестованный по обвинению в хищении 900 млн рублей председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь заявил о краже у него более $150 тыс. со счета в одном из банков ОАЭ. Об 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В России проверку по заявлению Митволя о хищении у него более $150 тыс. проводит Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю. В Арабских Эмиратах, по данным следствия, проверку проводят местные правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что средства со счета Митволя в Дубае были сняты по доверенности, которую изготовили в России. При этом уголовное дело в РФ пока не возбуждено.

Митволь был арестован 10 июня решением Красноярского краевого суда. Его арест был связан с делом о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

По информации «Известий», правоохранители задержали его в аэропорту Внуково в тот же день, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию.

Адвокаты Митволя пытались обжаловать его арест, однако 21 июня суд не удовлетворил их апелляционную жалобу.

2 февраля у обвиняемого диагностировали пневмонию, тогда его перевели в тюремную больницу.

Дочь политика Алиса записала 28 марта видеообращение к директору ФСБ РФ Александру Бортникову. Она заявила, что его отца перевели обратно в СИЗО, хотя он всё еще нуждался в лечении.

29 марта Митволя перевели из тюремной больницы обратно в СИЗО №1 Красноярска. Отмечается, что состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, Митволю оказали всю необходимую помощь, он прошел назначенные обследования, жалоб на лечение не высказывал.

Олег Митволь был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах. Занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год.