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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России 17 апреля сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

В ведомстве отметили самоотверженность и выдающийся профессионализм операционной медсестры, сержанта Юлии Карташовой, которая регулярно оказывает необходимую помощь военнослужащим и обеспечивает все условия для реабилитации раненых. За время проведения спецоперации сержант ассистировала в 135 хирургических операциях, а также неоднократно эвакуировала пострадавших из зоны боевых действий.

Во время выполнения российскими силами задачи по освобождению важного населенного пункта она действовала в составе подвижной медицинской группы. Карташова своевременно пришла на помощь десяти военнослужащим — ее решительность и мастерство способствовали сохранению жизней личного состава, а также скорейшему возвращению бойцов в строй.

Также в МО рассказали о заслугах прапорщика Алана Кердикоева, занимавшегося тыловым обеспечением наступающих подразделений ВС РФ. Боец действовал в непосредственной близости к территориям, подконтрольным противнику, и лично участвовал в доставке материальных средств на линию соприкосновения.

Когда колонна, в составе которой находился прапорщик, подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Кердикоев организовал подчиненных, чтобы дать отпор националистами. В ходе противостояния военнослужащий вынес из-под огня противника раненого сослуживца, доставил в безопасное место и оказал первую помощь, после чего вернулся в бой. В конечном итоге неприятель был вынужден отступить. Благодаря отважным действиям Кердикоева удалось спасти жизни военных, а также не допустить потери ценных грузов.

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Накануне в Минобороны рассказали, что российские силы с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помимо этого, мотострелковый отряд ВС РФ сорвал работу разведгруппы противника и ликвидировал четырех боевиков.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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