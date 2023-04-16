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Авиакомпания Qatar Airways приостановила полеты в Судан

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Одна из крупнейших авиакомпаний на Ближнем Востоке Qatar Airways приостанавливает полеты в Судан. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило катарское информагентство QNA.

По его данным, полеты приостановили ввиду закрытия международного аэропорта Хартума.

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Ранее в этот день армия Судана объявила о согласии открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Согласно предложению ООН, гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. Отмечалось, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ, так же, как и армия Судана ранее, оставил за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана Хартуме усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим SRF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме. По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

По последним данным, при столкновениях в Судане погибло 56 человек, еще 595 пострадали.

По данным центрального комитета врачей Судана, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что в течение дня 16 апреля погибли еще пять мирных жителей, 78 ранены.

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