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Ученые нашли связь между биоритмами и поведением человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ученые из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили биоритмы, которые могут влиять на поведение человека, при этом циклы могут варьироваться от семи до 52 дней. Исследование опубликовано в медицинском журнале npj Digital Medicine.

Участникам эксперимента установили приложение на смартфоны, которое считывало информацию об их взаимодействии с гаджетом. Измерялись количество прикосновений к экрану, продолжительность касания, и другие факторы. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 16 до 80 лет.

По данным ученых, поведенческие биоритмы распространены у многих людей, при этом их возраст и пол не имеют значения. У двух разных людей может быть одинаковый цикл, но реакция организма на него окажется разной.

В материалах эксперимента указано, что еще не до конца ясно, с чем связаны эти биоритмы. Ученые полагают, что дело может быть во взаимосвязи между окружением и персональными когнитивными способностями человека.

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Ранее, 2 марта, директор по стратегии и развитию продукта компании АО «ЭЛВИС-НеоТек» рассказала «Известиям», что новый биокомпьютер с клетками человеческого мозга, который предложили разработать американские ученые, поможет создать модели для проверки гипотез развития заболеваний головного мозга и поиска способов их лечения.

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