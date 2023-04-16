Самолет рейса Тобольск — Петербург столкнулся с птицами

Самолет, направлявшийся из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт после столкновения с птицами. Об этом 16 апреля сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что речь идет о самолете Superjet — 100 95M авиакомпании «Россия», который вылетал из аэропорта Ремезов рейсом 6764. По информации ведомства, экипаж сообщил доложил о возможном столкновении с птицами и принятом решении о возврате на аэродром вылета.

«Посадка прошла благополучно. На борту находилось 73 пассажира, в том числе 5 детей, 5 членов экипажа», — говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Вылет резервного судна назначен на 17 апреля в 02:00 (00:00 мск).

Надзорные мероприятия проводит Тюменская транспортная прокуратура. Ведомство даст оценку обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Ранее, 3 апреля, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Самара самолет столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Курумоч. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.