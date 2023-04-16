В Москве загорелся автомобиль после массового ДТП на Калужском шоссе

Несколько автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Москве в воскресенье, 16 апреля. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «Известий».

ДТП произошло на участке дороги в районе Коммунарки в сторону Москвы. Одна из машин загорелась.

Сообщается о пострадавших. По словам очевидцев, один человек находится без сознания.

Ранее, 14 апреля, машина сбила человека, который пересекал проезжую часть на самокате на улице Затонной на юго-востоке Москвы.