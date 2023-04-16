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FT: передовые части ВСУ погибнут при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха

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Отсутствие поддержки с воздуха может перечеркнуть любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление. Об этом в воскресенье, 16 апреля, пишет The Financial Times.

Как отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри, без авиационного превосходства наступательные операции на земле редко оказываются успешными.

«Классический подход к наземному наступлению состоит в том, чтобы прорваться в тыл врага в одном или нескольких районах и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника», — пояснил он.

Авторы публикации, в свою очередь, упомянули, что украинская армия не располагает достаточным опытом проведения общевойсковых мероприятий, тогда как синхронизация различных частей является неотъемлемой частью контрнаступления. Кроме того, к настоящему времени ВСУ уже потеряли около 120 тыс. человек, лишившись таким образом многих подготовленных бойцов.

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Днем ранее в газете The Washington Post упоминалось, что американские политики сомневаются в успехе Киева, поскольку ВСУ находятся в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов и опытных военных. Несмотря на это, украинские официальные лица продолжают напоминать о подготовке армии к контрнаступлению.

Так, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление начнется уже совсем скоро.

До этого, 13 апреля, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что стране критически важно продемонстрировать конкретные результаты, В противном случае у налогоплательщиков стран, поддерживающих Киев, возникнут закономерные вопросы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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