Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии на авдеевском направлении

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» на авдеевском направлении лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) основного преимущества — подготовленных оборонительных позиций.

САУ бьют прямо по координатам, полученным от разведки. Их работу показал 16 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Во время съемки репортажа о работе самоходок 1-го Донецкого армейского корпуса противник начал бить в ответ. Журналисту вместе с бойцами пришлось срочно искать укрытие, продираясь через густые заросли и увязая в грязи.

«Машина смогла уйти, машина целая, повреждений не получила. Мы скрылись в ближайшем заброшенном строении. Сейчас огонь прекратился. Видимо, не могут они подвести сюда беспилотник и скорректироваться уже визуально. Били чисто по данным контрбатарейного радара», — отметил военкор.

По словам бойца с позывным Киргиз, противник «работал» практически вслепую.

Накануне сообщалось о попытке контрнаступления ВСУ в районе села Водяное рядом с Авдеевкой. За последние два дня несколько украинских бронегрупп пытались прорваться, но их заметили с дронов разведчики ВС РФ. После этого российская артиллерия и минометы навелись на противника.

Ранее, 14 апреля, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Геннадий Кашпур рассказал о нехватке оружия и солдат под Авдеевкой. По его словам, во время противостояния с российскими частями они вынуждены полагаться только на свои собственные силы, а артиллерия начинает подключаться только в крайних случаях.

До этого, 11 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы РФ делают успехи в окружении Авдеевки. Он заявил, что российские формирования планомерно двигаются вперед на авдеевском направлении. По словам Пушилина, бойцы наращивают огневой контроль над путями снабжения противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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