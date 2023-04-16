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В России вырос спрос на работников старше 50 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на работников старше 50 лет вырос в России. Об этом 16 апреля «Известиям» рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

По ее словам, в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го.

«По итогам марта 2023 года увеличилось и количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет — на 7%, а в возрасте от 60 лет и старше — на 21%. Для сравнения: резюме соискателей в возрастных группах от 14 до 40 лет упали на 6% к марту 2022-го и на 8% к марту 2021-го», — рассказала эксперт.

При этом доля возрастных соискателей старше 50 лет в общем числе ищущих работу по-прежнему невелика. Она составила 8% в марте 2023 года и 7% в марте 2022-го.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что занятость взрослого населения увеличилась после пенсионной реформы.

«Российская статистика показывает существенный рост занятости населения старшего возраста с 2019 года после повышения пенсионного возраста. В среднем люди стали уходить с рынка труда на год-два позже, чем до пенсионной реформы», — отметил он.

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По его словам, работодатели обращают внимание на такие плюсы возрастных работников, как их жизненный опыт, умение найти общий язык с коллективом, способность выстроить эффективные коммуникации, отсутствие завышенных зарплатных ожиданий, готовность к компромиссам.

14 апреля Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда. По его данным, в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов.

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