Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Подмосковье

В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек и пострадали пятеро. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«На 8-м км автодороги Осеево – Никифоров – Медвежьи Озера водитель, управляя автомобилем Lada, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia», — приводит сообщение ТАСС.

Одним из пострадавших стал ребенок.

Ранее, 11 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей на 315-м км автодороги А-108 Московского большого кольца. Автомобиль «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, который ударил еще одну машину. В результате погибли два человека, еще один пострадал.