В Мексике пробудился один из самых опасных вулканов

Один из самых опасных вулканов Мексики проснулся. Попокатепетль начал выбрасывать огромное количество пепла, передает телеканал «Известия». За сутки произошло пять небольших извержений. Вулканическая пыль поднимается почти на 7 км. Местных жителей просят не приближаться к Попокатепетлю. Название вулкана в переводе означает «дымящийся холм». Высота второй по высоте горы в стране составляет почти 5,5 тыс. м.

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