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В Мексике пробудился один из самых опасных вулканов

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Один из самых опасных вулканов Мексики проснулся. Попокатепетль начал выбрасывать огромное количество пепла, передает телеканал «Известия». За сутки произошло пять небольших извержений. Вулканическая пыль поднимается почти на 7 км. Местных жителей просят не приближаться к Попокатепетлю. Название вулкана в переводе означает «дымящийся холм». Высота второй по высоте горы в стране составляет почти 5,5 тыс. м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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