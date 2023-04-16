Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в «венгерофобном поведении». Видеозапись его выступления на венгерском телевидении 16 апреля появилась на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена в России).

«Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа... На самом деле ситуация такова, что у Брюсселя проблемы не с конкретными делами, а с венгерским волеизъявлением вообще», — заявил Сийярто.

Он отметил, что слова о нарушениях права в Венгрии кажутся ему смешными, после того как во Франции приняли пенсионную реформу без парламентского голосования, а в Германии простым большинством изменили закон о выборах. Он также прокомментировал претензии Брюсселя, касающиеся участия венгерских политиков в попечительских советах университетов, назвав их лжепроблемами.

«В споре между Еврокомиссией и Венгрией речь на самом деле идет не о юридических фактах. Если бы речь шла о них, мы бы получили список, надлежащим образом его изучили, рассмотрели, подискутировали бы, конечно, и приняли то, что считаем законным. Но речь не об этом», — считает Сийярто.

Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что в Брюсселе не способны принять волю венгерского народа, который выбрал правое, национально ориентированное, христианско-демократическое, патриотическое правительство.

«В Венгрии такое правительство у власти уже тринадцать лет. Мы не в лотерею это выиграли, люди на выборах четко выразили свою волю, а в Брюсселе этого просто не могут переварить и проглотить, что правое, христианско-демократическое правительство может иметь успех», — подытожил он.

Представители этой страны уже высказывали точки зрения, отличающиеся от мнения других стран. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 апреля назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его мнению, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт будет завершен. Венгерский политик подчеркнул, что ЕС тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

Директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик 12 апреля отметил, что власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Холлик дополнил, что правительство Орбана находится у власти уже 12 лет и, с его слов, Штаты должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.