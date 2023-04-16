Реклама
Прямой эфир
Мир
В США оценили в год сроки обучения 12 украинских пилотов управлению F-16
Спорт
Капораль заявил о поездке в Россию за победой над Пираевым
Мир
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге
Спорт
Теннисист Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
Мир
Утечка в Discord в США вызвала беспокойство из-за нового типа угрозы нацбезопасности
Армия
ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара
Спорт
Непомнящий назвал слабой свою игру в шестой партии чемпионата мира по шахматам
Мир
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Мир
США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов РФ
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
Депутат рады заявила о сложном разрыве договора аренды с Почаевской лаврой
Мир
Пять мирных жителей погибли за день во время столкновений в Судане
Мир
FT заявила о сложностях украинского контрнаступления без поддержки с воздуха
Сюжет:

В США оценили в год сроки обучения 12 украинских пилотов управлению F-16

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Douglas Lorance
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обучение 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет около года. Об этом 16 апреля заявил сенатор США от штата Аризона Марк Келли.

«Оценка такова, что потребуется около года, чтобы обучить 12 украинских пилотов МиГ-29», — заявил он в эфире телеканала CBS.

Говоря о возможных поставках F-16 Украине, Келли заявил, что уже поднимал этот вопрос на встречах с представителями министерства обороны и администрации президента США. По его словам, такие истребители есть не только у Соединенных Штатов, но и у других стран.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

9 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

До этого, 5 апреля, заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракет GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Днем ранее полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» рассказал, что многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, но в самой стране отсутствует необходимая для самолетов инфраструктура, поскольку большинство аэродромов выведено из строя, что делает сам факт их передачи бессмысленным.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны военных Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023