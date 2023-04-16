В США оценили в год сроки обучения 12 украинских пилотов управлению F-16

Обучение 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет около года. Об этом 16 апреля заявил сенатор США от штата Аризона Марк Келли.

«Оценка такова, что потребуется около года, чтобы обучить 12 украинских пилотов МиГ-29», — заявил он в эфире телеканала CBS.

Говоря о возможных поставках F-16 Украине, Келли заявил, что уже поднимал этот вопрос на встречах с представителями министерства обороны и администрации президента США. По его словам, такие истребители есть не только у Соединенных Штатов, но и у других стран.

9 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

До этого, 5 апреля, заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракет GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Днем ранее полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» рассказал, что многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, но в самой стране отсутствует необходимая для самолетов инфраструктура, поскольку большинство аэродромов выведено из строя, что делает сам факт их передачи бессмысленным.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны военных Украины.