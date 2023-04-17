«Вызов» принят: Пересильд в космосе, Собчак в моде, слепой кастинг в действии

Звезды российского кинематографа посетили премьеру драмы Клима Шипенко «Вызов», снятую в космосе. Светская публика столицы начала прошлую неделю с мастер-класса по сборке букета и дегустации полезных десертов в виде брокколи и пилюль, продолжила на презентации благотворительного коктейля, а к концу недели собралась на показе многосерийного фильма-исследования о моде. В сериале «Великая» показали темнокожих русских крестьян, а Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон заподозрили, что могут быть братьями. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских мероприятиях прошлой недели.

Синяя ковровая дорожка

В День космонавтики в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера драмы «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе. Организация мероприятия была под стать теме — на улице установили павильон с капсулой, в которой режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, в самом кинотеатре можно было увидеть их скафандры, а ковровая дорожка по такому случаю была синей, а не красной.

Актриса Юлия Пересильд со своими дочерьми Анной и Марией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Денис Шведов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ирина Горбачева и Павел Деревянко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Клим Шипенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ольга Бузова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Константин и Софья Эрнст Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главными звездами вечера стали Шипенко и Пересильд, которые провели на МКС 12 съемочных смен. Премьеру также посетили Константин и Софья Эрнст, Милош Бикович, Владимир Машков, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Михаил Галустян, Ольга Бузова, Надежда Стрелец, Юлия Барановская и многие другие.

— Невероятные впечатления! Ждала космических ощущений, и я их получила. Юля молодец, горжусь! Очень бы хотела быть на ее месте. Она просто фантастически справилась с поставленной задачей, — поделилась с «Известиями» после премьеры Юлия Барановская.

Светская хроника

Обилие зеркал и залы, усыпанные живыми цветами — светская Москва начала неделю с вечера чествования весны. 10 апреля в старинном особняке XVIII века в Большом Афанасьевском прошел арт-вечер по случаю запуска новой линейки GOLD’N APOTHEKA (продукты для красоты и здоровья).

Фото: Антон Быстров

В залах особняка расположились фуд-станции. На одной из них гостей угощали здоровыми десертами: пирожными в форме брокколи, конфетами-пилюлями, к которым прилагались рецепты на съедобной бумаге. На другой — безалкогольными тонизирующими коктейлями и бустер-шотами с ЗОЖ-ингридиентами (порошок ягод асаи, чагу, коллаген и др). Еще в одной зоне проводили мастер-класс по сборке букетов от коллектива Flowgardenz, известного своими проектами с Gucci, ГЭС-2, Vogue. Среди гостей были замечены певица Сати Казанова и звездный визажист Сердар Камбаров.

Фото: Антон Быстров

11 апреля столичная светская тусовка встретилась в ресторане Barbosco на Красной площади, где презентовали благотворительный коктейль «Be Kind» (Будь добрым), созданный в коллаборации с изданием PEOPLETALK и фондом «Настенька». Напиток будет представлен в меню до конца весны, часть средств от продажи направят на помощь тяжелобольным детям.

Фото: Алексей Родин Иван Чебанов

— В семьях, где появляется тяжелобольной ребенок, тут же возникает много проблем, с которыми родители не могут справляться сами. Например, переезд, потому что много детей живут в регионах, покупка индивидуальных препаратов. Есть обследования, которые не входят в ОМС, а они могут стоить, например, сто тысяч рублей. Понятно, что наша помощь очень нужна, — сказала «Известиям» председатель фонда Джамиля Алиева.

Сати Казанова Фото: Антон Быстров Сердар Камбаров Фото: Антон Быстров Идрис Гитинаев Фото: Антон Быстров Кира Андреева Фото: Антон Быстров Ольга Мягких Фото: Антон Быстров Дарья Коробова Фото: Антон Быстров

На мероприятии были актеры Анар Халилов и Валери Зоидова, телеведущая Снежина Кулова, стилист Лина Дембикова, журналист Мадонна Мур, Идрис Гитинаев и Кира Андреева из Guest Management, которые отвечали за организацию, а также певец Иван Чебанов, чьим выступлением завершился вечер.

Просто «Красиво»

О модной революции в России говорили на премьере многосерийного фильма-исследования «Красиво», которая состоялась в кинотеатре «Художественный» 13 апреля. Проект создан при поддержке Lamoda. Всего в нем одиннадцать эпизодов, посвященных исследованию отечественной моды с 2011 по 2021 годы. В каждой серии свой герой. Например, в первой «Стразы. Стринги. Гламур» — Ксения Собчак.

— Эпизоды очень разные. Одна история — про что-то блестящее, другая — про новую модную волну хипстеров, а третья вообще про русский шик. Если говорить о героях, то мы смотрели, насколько человек ценен в контексте времени, насколько он его прочувствовал, — сказал «Известиям» шоуранер проекта Заур Фардзинов.

Героями фильма также стали Мария Миногарова, Pharaoh, Виктория Газинская, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Алена Заварзина, Slava Gee, Роман Уваров, Рената Литвинова и Антон Севидов.

— Все эти периоды представляют ценность для исследования. А сейчас, мне кажется, мы живем в эпоху, когда всё одновременно и всё сразу. Кому-то нравится мода 1990-х, кому-то мода нулевых, и все это может быть в одном месте. Даже если сейчас посмотреть на луки людей на премьере, вы найдете разные стили, включая официантов, которые одеты, будто из 1930-х годов, — поделился размышлениями с «Известиями» Антон Севидов.

Валерия Дергилева Ксения Собчак Антон Севидов Вика Газинская Ксения Дукалис Дарья Коробова Идрис Гитинаев Кира Андреева Мария Янковская Яна Сапета

Образы гостей вечера, действительно, отличались разнообразием. Звезда сериала «Король и Шут» Валери Зоидова пришла в винтажном плаще. А олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова — в футуристичном корсете российского бренда AMPLITUDA, которым привлекла внимание всех собравшихся.

— Я выиграла Олимпиаду в 2012-м, это моя молодость, включение в тусовку, модные знакомства. Яркая эпоха, которую я застала лично, поэтому эти годы мне в фильме понравились, — поделилась она впечатлениями от просмотра.

Среди первых зрителей были Ксения Дукалис, Валерия Дергилева, Дарья Коробова, Саша Спилберг, Яна Сапета.

У Екатерины были темнокожие подданные?

Российских пользователей соцсетей рассмешил трейлер третьего сезона американского сериала о Екатерине Великой с Эль Фанинг в главной роли. Все дело в персонажах. В промо-ролике показали эпизод, где императрица обращается к подданным, и среди них есть темнокожая крепостная. Стоит отметить, что «Великая» все же — псевдоисторический комедийный сериал, поэтому далеко не все в нем должно быть аутентично. Да и увлечение Голливуда слепым кастингом уже не остановить.

Неожиданное родство

Американские актеры и близкие друзья Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут оказаться братьями. Об этом пишет Variety. Мол, звезда «Интерстеллара» узнал, что его мать была знакома с отцом Харрельсона, и, возможно, состояла с ним в отношениях.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Matt Petit Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи

— Несколько лет назад в Греции мы обсуждали, как близки наши семьи. Там была моя мама, и она заявила: «Вуди, я знала твоего отца. И это прозвучало так многозначительно, — сказал Макконахи.

Пользователи соцсетей пишут, что теперь не могут «развидеть» сходства между ними. Впрочем, сами актеры на ДНК тест не решились.