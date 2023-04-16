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Глава саудовского МИДа призвал лидеров конфликта в Судане остановить боевые действия
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Глава саудовского МИДа призвал лидеров конфликта в Судане остановить боевые действия

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обратился к командующему армией Судана и главе суданского спецназа с призывом прекратить боевые действия.

«В ходе двух телефонных разговоров его высочество министр иностранных дел подтвердил призыв королевства к деэскалации, соблюдению национальных интересов и прекращению всех видов боевых действий», — приводит 16 апреля его слова Twitter саудовского МИДа.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим силами быстрого реагирования (SRF) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

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В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартум. По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам SRF около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

По последним данным, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. 16 апреля сообщалось, что погибли пять мирных жителей, еще 78 ранены.

16 апреля армия Судана согласилась открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Предполагается, что гуманитарные коридоры будут открывать каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

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