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Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире

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Фото: twitter.com/balajidbv
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Бывшего члена индийского парламента Атика Ахмеда и его брата Ашрафа Ахмеда застрелили 15 апреля в прямом эфире одного из телеканалов. Об этом 16 апреля сообщает The Guardian.

Атик Ахмед, приговоренный к пожизненному сроку, вместе с братом возле больницы в Праяградже (штат Уттар-Прадеш на севере Индии) отвечали на вопросы журналистов, когда трое мужчин расстреляли их с близкого расстояния, в общей сложности выпустив 20 пуль. Мужчины погибли на месте.

Издание со ссылкой на слова офицера полиции Рамита Шарма заявляет, что трое нападавших приехали на мотоциклах. При этом они выдавали себя за журналистов: при себе у них были камеры, микрофон с логотипом телевизионной сети и поддельные журналистские удостоверения.

«Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову... Всё произошло за считаные секунды», — передает издание слова Шарма.

Нападение попало в прямой эфир телеканалов: несколько тележурналистов, которые присутствовали на месте, смогли его снять. По крайней мере, один из подозреваемых скандировал «Джай Шри Рам», или «Приветствую Господа Рама» — лозунг индуистских националистов в их выступлениях против мусульман. Сообщается, что нападавшие — 22-летний Лавлеш Тивари, 23-летний Мохит Пурани и 18-летний Арун Кумар Маурьяв быстро сдались полиции. Мужчины два дня следили за братьями, решив убить их ради славы.

«Мы хотели убить Атика Ахмеда и его брата Ашрафа, чтобы полностью уничтожить банду Атика-Ашрафа и сделать себе имя», — цитирует слова нападавших мужчин протокол полиции.

Отмечается, что одного из подозреваемых полиция, открывшая ответный огонь, ранила в руку, полицейский констебль также получил пулевое ранение в результате нападения. К этому моменту не предпринято никаких действий против группы из 20 полицейских, которые отвечали за братьев Ахмедов.

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В тот же день предотвращено похожее покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива 14 апреля сообщил, что российские спецслужбы предотвратили покушение на него в Москве. По его словам, его должны были застрелить при выходе из бронированного автомобиля.

6 марта стало известно о предотвращении покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. По информации ФСБ, организатором выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины гражданин России Денис Капустин.

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