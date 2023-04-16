США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов РФ

Вашингтон считает, что Москва должна заплатить за восстановление Украины. В связи с этим США обсуждают с союзниками возможности снятия ограничений на замороженные активы России. Об этом 16 апреля сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, США уже начали передавать Украине часть средств, которые были конфискованы у российских частных лиц. Что касается государственных активов, замороженных на Западе, то Вашингтон пока не может ими распоряжаться.

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами», — отметила Йеллен.

Ранее, 13 апреля, юристы Еврокомиссии (ЕК) заявили, что замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. С юридической точки зрения активы ЦБ РФ передать Украине нельзя, отметили специалисты.

Между тем идею направить замороженные российские резервы на восстановление Украины поддерживает председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Эту идею поддерживают депутаты Европейского парламента и несколько государств-членов, включая Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности и преступном характере замораживания российских активов.

Так, 10 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.