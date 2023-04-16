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ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара
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ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские военные уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Военные ликвидировали бронетранспортер с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Уточняется, что голландская военная машина была оснащена 25-мм автоматической пушкой.

«Сорвана попытка проведения противодействия разведке боем передовых позиций группировки «Восток». Мотострелковым отрядом ликвидированы четыре боевика», — говорится также в сообщении.

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Ранее в этот день сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» поразили цели ВСУ в зоне СВО с двух огневых позиций: в общей сложности по ним было выпущено семь ракет за 2,5 минуты.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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