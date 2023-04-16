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Минобороны заявило о подготовке провокационного сюжета о якобы ударе ВС РФ по мирным жителям

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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В районе Гуляйполя в Запорожской области французские журналисты готовят провокационный сюжет о якобы российских ударах по мирным жителям. Об этом 16 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей», — приводит его слова Telegram-канал Минобороны России.

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Ведомство 8 апреля предупредило о подготовке киевским режимом другой провокации в зоне СВО. Сообщалось, что на оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских боевиков, далее территорию и останки обработать отравляющим веществом. И это, как указали в военном ведомстве, позволит приглашенным экспертам из западных стран, находящимся на Украине, задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

Ранее, 15 марта, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры под Артемовском (украинское название — Бахмут) готовят материалы по дискредитации российских сил. Он отметил, что эти офицеры состоят на службе в одном из украинских центров информационно-психологических операций.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВС Украины.

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