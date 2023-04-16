Депутат рады заявила о сложном разрыве договора аренды с Почаевской лаврой

Депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук заявила, что разорвать договор аренды Почаевской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) досрочно будет сложнее, чем договор аренды Киево-Печерской лавры. Об этом она сообщила 16 апреля в эфире всеукраинского телемарафона.

«Этот договор подписывался в 2003 году, он имеет срок, который истекает через 50 лет. Единственный момент, который позволяет нам разорвать его досрочно, это проверка, как этим имуществом пользуются. Этим будет заниматься комиссия, которая занималась Киево-Печерской лаврой», — сказала Кравчук.

Депутат считает, что разрыв договорных отношений с Почаевской лаврой придется осуществлять шаг за шагом, передает ее слова «РИА Новости».

Украинские депутаты внесли законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ 5 апреля.

7 апреля политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» отметил, что УПЦ вряд ли сможет вернуть культовые здания и сооружения Киево-Печерской лавры в собственность. Он отметил, что политическое решение, «принятое на самом верху», не может быть отменено законными средствами в современной Украине.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры о том, что монахи должны покинуть монастырь. После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим представители УПЦ продолжают оставаться в лавре.

В последние дни стало известно о рейдерских захватах нескольких храмов в Хмельницком. Так, 9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

8 апреля сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонниками ПЦУ была совершена попытка захвата храма УПЦ в селе Липовец под Киевом.

До этого, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. На территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.